Нетрезвый москвич ради фотографий спустился на рельсы в московском метро Фото: Пресс-служба МВД Молдовы.

На станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения спустился на жесткий путь, чтобы сделать фотографии. Пассажиры просили его подняться, на что он никак не реагировал. Изменить свое решение его заставил только выезжающий поезд, пишет «МВД Медиа».

Увидев приближающийся транспорт, мужчина прошел в сторону тоннеля станции «Новокузнецкая» и выбрался на платформу. После этого его сразу же задержали сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене. Нарушителя доставили в отдел полиции для разбирательства.

За появление в общественном месте в нетрезвом виде, а также за нарушение правил транспортной безопасности, мужчину оштрафовали. Кроме того, теперь ему предстоит заплатить административный штраф, сумма которого не разглашается.

Ранее в метро Москвы другой мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить. Его арестовали не семь суток, писал KP.RU.