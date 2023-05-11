В ЗАГСе рассказали, что москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать по минимуму Фото: pixabay.com

Москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать их по минимуму, рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. В среднем приходят «процессии» из 10-15 человек, поделилась специалист в интервью с РИА Новости.

— Уже заметно, что пары приходят только вдвоем с фотографом. Таких количеств, как раньше, по 50-70 гостей, можно сказать, уже практически нет. Родители, близкие друзья — в среднем на регистрацию брака пары приглашают 10-15 человек, — рассказала Уханева.

В основном наряды выбирают стандартные, но иногда молодежь приходит расписываться в кедах и джинсах. Нередки и тематические свадьбы — например, байкеры в своей привычной одежде.

Из необычных образов дважды за полгода были пары, образы которых выполнены в стиле стимпанк, а также одна в стиле вселенной киберпанк 2077.

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