Синоптики опровергли информацию об аномально жарком лете в Москве Фото: Иван ВИСЛОВ

Синоптики погодного центра «Фобос» прокомментировали информацию о якобы предстоящем аномально жарком лете в Центральной России и, в частности, в Москве. Эти данные не соответствуют ни одному из долгосрочных прогнозов, отметили специалисты. Комментарий опубликован на сайте «Метеовести».

По предварительным долгосрочным прогнозам в Центральной части России температура будет превышать норму всего на 1,5 — 2 градуса. Дефицит осадков за три месяца не превысит 10%. Основное отсутствие дождей придется на начало и конец лета.

В июне и июле температура в столице будет превышать норму всего на один градус, а дефицит осадков составит только около 10%. В августе температура поднимется выше нормы на 2 градуса, а дефицит дождей составит 20%.

Синоптики добавили, что нормальная для Москвы температура воздуха летом — +20-25 градусов, ночью — +10-15.

Ранее KP.RU писал, что 11 мая в столице прогнозировали до +20 градусов.