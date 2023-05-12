Облачная погода с прояснениями и до +21 градуса ожидаются в Москве 12 мая

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в пятницу, 12 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров покажут +19…+21 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, что выше нормы климата. В ночь на субботу характер погоды практически не изменится: ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит +7…+9 градусов. Днем 13 мая в столице воздух прогреется до +21…+23 градусов. Дождь не прогнозируется.

Ранее KP.RU писал, что синоптики опровергли информацию об аномально жарком лете в Москве. По словам специалистов, в это время года температура будет превышать климатическую норму лишь на пару градусов.