Мать зарезала четырехлетнего ребенка кухонным ножом на Рублевском шоссе в Москве

По факту случившегося возбудили уголовное дело Фото: прокуратура Москвы

В Москве мать зарезала собственного четырехлетнего ребенка. Женщину задержали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Тело малыша с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 11 мая в квартире на Рублевском шоссе. Правоохранители установили, что ножевые ранение шеи ребенку нанесла его мать 1981 года рождения. Кроме того, на теле малолетнего зафиксировали признаки удушения. На месте происшествия нашли кухонный нож со следами крови, все улики изъяли.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Назначена судебно-медицинская экспертиза, собираются документы для назначения психолого-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемой. Идет расследование.

Ранее KP.RU писал, что москвичка родила ребенка в электричке и зарезала его в туалете. Женщину задержали через несколько часов.