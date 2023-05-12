Один человек заживо сгорел при пожаре на севере Москвы

Сотрудники МЧС спасли пять жильцов, один человек умер Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве произошел пожар в квартире жилого дома на 3-м Новомихалковском проезде. В результате ЧП погиб один человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 11 мая в 23:20, горела квартира на четвертом этаже. На местоперативно направили пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС спасли пять человек, один жилец умер. Площадь пожара составила пять квадратных метров. В 23:55 возгорание полностью ликвидировали. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что 10 мая три человека погибли во время пожара в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы. Один из жильцов накачался при попытке спастись от огня – он выпал с 13 этажа. По факту слившегося СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причину возгорания установят после проведения экспертизы.