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НовостиПроисшествия12 мая 2023 8:26

Один человек заживо сгорел при пожаре на севере Москвы

Площадь возгорания составила пять квадратных метров
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Сотрудники МЧС спасли пять жильцов, один человек умер

Сотрудники МЧС спасли пять жильцов, один человек умер

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве произошел пожар в квартире жилого дома на 3-м Новомихалковском проезде. В результате ЧП погиб один человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 11 мая в 23:20, горела квартира на четвертом этаже. На местоперативно направили пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС спасли пять человек, один жилец умер. Площадь пожара составила пять квадратных метров. В 23:55 возгорание полностью ликвидировали. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что 10 мая три человека погибли во время пожара в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы. Один из жильцов накачался при попытке спастись от огня – он выпал с 13 этажа. По факту слившегося СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причину возгорания установят после проведения экспертизы.