В Москве выявили еще 602 новых случая заражения коронавирусом

Госпитализировали 96 человек, 488 пациентов успешно прошли лечение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москве за минувшие сутки зарегистрировали 602 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 96 горожан, 488 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни восьми человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Днем ранее в столице выявили 265 инфицированных COVID-19. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 511 825 случае ковида, 3 324 568 пациентов выздоровели после болезни, 48 774 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались.

В России прошедшие сутки выявили еще 3111 случаев COVID-19. В стационары попали 864 жителя страны, 5587 пациентов вылечились, 28 россиян умерли от осложнений болезни.

Ранее KP.RU писал, что косметолог Светлана Студеникина посоветовала отказаться летом от косметики с витамином А. По ее словам, он повышает чувствительность к ультрафиолету, из-за чего могут возникнуть ожоги.