Эксперты: нашествие клопов в Москве связано с резким потеплением

Лесные клопы безвредны и традиционно составляют часть природного мира Москвы Фото: Shutterstock

Москвичей призвали не паниковать из-за видео с массовым появлением клопов, которое стало широко распространяться в социальных сетях. «Нашествие» клопов связано с резким потеплением, насекомые не опасны для человека, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на начальника отдела по сохранению биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

«Качество фотографий и видео, распространенных в социальных сетях, не позволяет точно определить вид насекомых, но, предположительно, это лесные клопы», - уточнил эксперт.

Кроме того, сотрудник института географии РАН Николай Соболев добавил, что лесные клопы безвредны и традиционно составляют часть природного мира Москвы. Он пояснил, что эти насекомые питаются соком растений и нектаром. Эксперт посоветовал тушить свет и закрыть окна, чтобы клопы не беспокоили человека.

Ранее KP.RU писал, что Роспотребнадзор призвал москвичей не бояться появившихся после дождя клопов.