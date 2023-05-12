Вильфанд спрогнозировал по-июньски теплые выходные в Москве

Атмосферные осадки не прогнозируются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москву в предстоящие выходные, 13 и 14 мая, придет июньское тепло. В столице воздух прогреется до +23 градусов, по области столбики термометров покажут до +24 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, ночью в регионе также ожидается плюсовая температура – около шести-восьми градусов тепла. Атмосферные осадки не прогнозируются, одна по области местами может пройти небольшой майский дождь.

Синоптик уточнил, что в субботу, 13 мая, в столице температура воздуха составит +23 градуса. В воскресенье, 14 мая, будет немного прохладнее: +17…+19 градусов.

Вильфанд призвал использовать солнцезащитные крема в послеполуденные часы, так как ультрафиолетовый индекс достигнет значения «пять» в период с 12:00 до 14:00.

Ранее KP.RU писал, что облачная погода с прояснениями и до +21 градуса ожидаются в Москве 12 мая. Ночью воздух остынет лишь до +7…+7 градусов. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, что выше нормы.