Пятница 12 мая стала самым теплым днем в Москве с начала весны

В Москве температура воздуха составила +21,2 градуса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве пятница, 12 мая, стала самым теплым днем с начала весны. К 15:00 на главной метеостанции города на ВДНХ воздух прогрелся до +21,2 градуса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей метеобюро Москвы.

Синоптики отметили, что прежний максимум был зафиксирован 24 апреля – тогда столбики термометров показали +21, 1 градуса. После этого в столице наблюдался затяжной период холодов.

При этом в метеобюро добавили, что рекорд для этого дня принадлежит 12 мая 1921 года, когда температура воздуха составила +26,8 градуса.

Ранее KP.RU писал, что метеоролог Роман Вильфанд спрогнозировал по-июньски теплые выходные в Москве. По его словам, в столице потеплеет до +23 градусов, по области воздух прогреется до +24 градусов. Атмосферные осадки не ожидаются.