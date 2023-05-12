Движение по внешней стороне Садового кольца перекроют из-за Московского мотофестиваля

Схема движения также изменится на улице Маши Порываевой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 13 мая с 11:50 временно перекроют движение по внешней стороне Садового кольца из-за проведения мотофестиваля. После прохождения колонны участок вновь будет открыт. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Кроме того, с 23:30 12 мая до 15:00 13 мая нельзя будет проехать по улице Маши Порываевой. Также до 21:00 13 мая будет запрещена парковка на улице Маши Порываевой и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой. Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать поездки.

Ранее KP.RU писал, что движение на участках Киевского шоссе в Москве ограничили до 14 июня из-за проведения строительных работ. На время работ одну-две полосы будут перекрывать на 26 км, 28 км и 27 км Киевского шоссе.