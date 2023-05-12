В Москве задержали 14 подозреваемых в кражах катализаторов с каршеринговых авто

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве правоохранители задержали 14 приезжих мужчин в возрасте от 23 до 47 лет, подозреваемых в кражах катализаторов с каршеринговых автомобилей. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники для аренды авто создавали аккаунты в специальном приложении или за денежное вознаграждение пользовались страничками других пользователи. Они пригоняли транспортные средства в Подмосковье, демонтировали катализаторы выхлопной трубы и незаконно продавали эти детали.

Сотрудники полиции раскрыли преступную схему. Мужчин поймали, им предъявили обвинение. В настоящий момент установлено, что они совершили более 20 краж на сумму свыше 1 млн рублей. Пять фигурантов заключили под стражу, остальных мужчин отпустили под подписку о невыезде.

Ранее KP.RU писал, что москвич фиктивно поставил на учет в своей квартире 18 мигрантов, мужчину задержали.