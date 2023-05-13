Переменная облачность, кратковременный дождь и до +23 градусов ожидаются в Москве 13 мая

В столице будет дуть северный, северо-западный ветер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве в субботу, 13 мая, прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит +21…+23 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

В ночь на воскресенье характер погоды практически н изменится – будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура останется плюсовой - +7…+9 градусов. Днем 14 мая воздух прогреется до +17…+19 градусов. Атмосферные осадки не ожидаются.

Ранее KP.RU писал, что пятница 12 мая стала самым теплым днем в Москве с начала весны. На главой метеостанции города, ВДНХ, воздух прогрелся до +21,2 градуса. Прежний максимум для 2023 года был зарегистрирован 24 апреля, когда столбики термометров показали +21,1 градуса.