Ремонт проведут на 20 центральных станциях метро Москвы

Ограничения в метро будут кратковременными Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене отремонтируют около 20 центральных станций. Работы пройдут на Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линиях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Так, специалисты восстановят мраморное и гранитное покрытие, оштукатурят потолки, отремонтируют лестницы, приведут в порядок металлические и деревянные элементы. Кроме того, они скроют кабели за стены и уберут водопроявления.

Ограничения будут кратковременными и практически никак не помешают пассажирам, ведь почти все станции — пересадочные. Кроме того, движение будут останавливать в выходные и сезон отпусков. Работы будут идти круглосуточно.

Раннее KP.RU писал, что 13 мая движение по внешней стороне Садового кольца перекроют из-за Московского мотофестиваля. Ограничения снимут после прохождения колонны.