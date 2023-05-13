Участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» временно закроют в метро Москвы

Пассажиров просят заранее планировать поездки Фото: Алексей СТЕФАНОВ

На центральных стациях «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар» серой ветки метро введут временные ограничения с 20 мая по 9 июня. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Так, в выходные 20-21 и 27-28 мая закроют участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая», временно оби станут конечными. Кроме того, с 20 мая по 9 июня не будут работать выходы и входы с «Чеховской и «Цветного бульвара». На них пассажиры смогут перейти с соседних пересадочных станций: «Тверской», «Трубной» и «Пушкинской».

Пассажиров просят заранее планировать поездки и выбирать альтернативные маршруты.

Ранее KP.RU писал, что около 20 центральных станций отремонтируют в московском метро. Работы будут идти на Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиях в те дни, когда пассажиропоток снижен.