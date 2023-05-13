В Главархиве рассказали о любимых напитках москвичей в XX веке

В жаркий летний день москвичи могли освежиться стаканом цитрусового сока, сладкого лимонада или холодного кваса. Фото: С. Преображенского 22 мая 1954 года. Главархив Москвы

Главвархив Москвы рассказал о том, что предпочитали пить жители столицы в прошлом веке. Об этом можно узнать из онлайн-издания «Москва хлебосольная»: в нем собрано множество фотографий меню и рекламных плакатов из кафе, ресторанов и столовых, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, в конце XIX века кофе был одним из самых распространенных напитков, который часто предлагали гостям заведений общепита. При этом дома москвичи часто пили чай. Немного позднее - на рекламных постерах середины XX века – появлялось теплое какао. Оно быстро стало любимым напитом советских детей.

Кроме того, в жаркий летний день горожане могли освежиться стаканом цитрусового сока, сладкого лимонада или холодного кваса. Например, в Парке Горького работал павильон прохладительных напитков, а по улицам города размещали передвижные лотки Мосводторга.

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