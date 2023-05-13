Редкого зеленого дятла заметили в районе реки Алешенки в Москве

Зеленого дятла заметили в столице недалеко от реки Алешинки Фото: Shutterstock

Зеленого дятла заметили в столице недалеко от реки Алешинки – на территории природного комплекса № 178 «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкине». Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.

Зеленый дятел внесен в Красную книгу города под нулевой категорией редкости: ранее считалось, что эта птица давно исчезла.

Дятел чуть меньше галки, он имеет черную маску на передней части головы, а также характерные усы, в оперении преобладает тусколо-зеленый цвет. Птица в основном питается личинками и муравьями. Ранее этот вид дятла был замечен в природно-исторических парках «Москворецкий» и «Битцевский лес», в заказнике «Зеленоградский».

На природных территориях столицы также можно увидеть еще пять видов дятлов: седого дятла, желна, белоспинного дятла, а также большого и малого пестрого дятла.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в одном из клубов на Кудринской площади нашли живого крокодила. Владельцы заведения до сих пор не предоставили документы на рептилию.