Трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа и выжил в Новой Москве

В момент происшествия в квартире находился отец ребенка Фото: прокуратура Москвы

В Новой Москве трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этаж. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуру.

Инцидент произошел днем 12 мая на ул. Лазурная. В момент происшествия в квартире находился отец ребенка, на непродолжительное время он оставил мальчика без присмотра. В столичном СК уточнили, что мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал.

Прокуратура ТиНАО контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Организована доследственная проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

В прокуратуре призвали родителей не оставлять детей без присмотра в комнатах, где открыты окна, балконы. Горожанам напомнили, что москитная сетка не защит ребенка от падения.

Ранее KP.RU писал, что на востоке Москвы водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка, пересекающего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на велобеге. Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу. Детали случившегося выясняются.