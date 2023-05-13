В Москве выявили 442 новых случая заражения COVID-19 за сутки

Госпитализировали 95 человек, 338 пациентов успешно прошли лечение Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 442 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в регионе выявили 602 инфицированных COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 13 мая.

Госпитализация потребовалась для 95 человек, 338 пациентов успешно прошли лечение, вирус унес жизни пяти человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 512 267 случаев ковида, 3 324 951 пациент выздоровел, 48 779 человек скончались от осложнений болезни.

В России минувшие сутки выявили еще 3027 новых случаев заражения COVID-19. В стационары попали 605 жителей страны, 5022 пациента вылечились после болезни, 27 россиян с подтвержденным диагнозам «коронавирус» умерли.

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