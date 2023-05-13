Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за полумарафона 14 мая

Ограничения будут действовать до окончания мероприятия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько улиц в центре Москвы перекроют 14 мая из-за проведения полумарафона. Ограничения начнут снимать после окончания мероприятия, сообщили в телеграм-канале «Дептранс. Оперативно».

Так, с 06:30проезд закроют на улице Лужники от Фрунзенской до Лужнецкой набережной. С 08:00 нельзя будет проехать на улице Хамовнический Вал, на Пречистенской и Лужнецкой набережных. Затем ограничения введут на Кремлевской, Москворецкой, Гончарной, Краснохолмской и Котельнической набережных.

Помимо этого, с 08:45 перекроют Новокрымский проезд и улицу Остоженка, а еще через пять минут – Соймоновский проезд.

В Дептрансе добавили: в местах ограниченйи с 00:01 14 мая до конца мероприятия нельзя будет припарковать автомобиль.

Ранее KP.RU писал, что 13 мая перекрывали движение по внешней стороне Садового кольца из-за Московского мотофестиваля. Дорожные ограничения уже сняли, проезжая часть открыта.