Лимитированные карты «Тройка» выпустили в Москве в честь мотофестиваля

Тематические карты «Тройка» можно купить на станциях БКЛ Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили тематическая карты «Тройка» в честь открытия мотофестиваля. Тираж лимитированных проездных ограничен, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Пассажиры смогут купить карту «Тройка», посвященную Московскому мотофестивалю, в кассах о продаже билетов на станциях Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

В Дептрансе напомнили, что мотопадар прошел в Москве 13 мая. Колонна байкеров проехала по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон». На время меропритяия движение на внешней стороне Садового кольца было перекрыто, спустя время проезжую часть освободи.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ко Дню Победы выпустили тематические билеты «Единый». Тираж проездных составил 200 тысяч экземпляров. Их можно приобрести во всех кассах и автоматах по продаже билетов.