Лимитированные билеты «Единый» выпустили в Москве ко Дню Победы

В Москве ко Дню Победы выпустили тематические билеты «Единый» на 1 и 2 поездки Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве ко Дню Победы выпустили тематические билеты «Единый» на одну и две поездки, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

«В Московском метрополитене традиция — выпускать тематические проездные к важным событиям и датам, чтобы рассказать или напомнить о них пассажирам», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Тираж лимитированных проездных к 9 Мая составит 200 тысяч экземпляров. Их можно приобрести во всех кассах и автоматах по продаже билетов.

Ранее KP.RU писал, что метро Москвы украсили в преддверии Дня Победы. Возле десяти станций установили декоративные конструкции в виде звезд, а на «Чистых прудах» также разместили инсталляцию в форме буквы «М» с георгиевской лентой и надписью «Победа». Корме того, украшения к 9 мая появились на многих улицах города.

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