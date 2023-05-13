Рабочий погиб при обрушении перекрытий в усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в центре Москвы

В усадьбе произошло обрушение перекрытий на площади 35 кв. метров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве в городской усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» произошел несчастный случай. Два рабочих пострадали при обрушении перекрытий, один из них скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточнятся, что усадьба, расположенная в Большом Черкасском переулке, дом 4, строение 1, в настоящий момент находится на реконструкции. Днем 13 мая в здании произошло обрушение перекрытий на площади 35 квадратных метров. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, о пожаре на стройке возле гостиницы «Интерконтиненталь» в центре столицы. Горел утеплитель на площади десяти квадратных метров, сотрулшники МЧС оперативно локализовали, а затем ликвидировали возгорание. Сведения о пострадавших не поступали. Прокуратура Москвы организовала проверку по факту слившегося, правоохранители выясняют, что стало причиной пожара.