Четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Москве

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося Фото: прокуратура Москвы

В Москве четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, его состояние оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Несчастный случай произошел в субботу, 13 мая, в квартире жилого дома на ул. Южнобутовская. В момент инцидента мать мальчика находилась с подругой и еще одним ребенком. Зюзинская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ЧП. Организована проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа и выжил в Новой Москве. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. В момент происшествия в квартире находился отец малыша, он ненадолго отвлекся и оставил малыша без присмотра. В СК проводится проверка по факту случившегося.