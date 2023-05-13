«Период затянувшегося бездождья»: синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Атмосферное давление будет выше нормы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на предстоящей неделе ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +20…+24 градусов, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По словам метеоролога, в середине месяца в столице будет наблюдаться «период затянувшегося бездождья», осадков не прогнозируется.

В понедельник, 15 мая, воздух прогреется до +20 градусов, ночью столбики термометров покажут около восьми-десяти градусов тепла. Во вторник, 16 мая, в городе будет около +23, а в четверг, 16 мая, на градус меньше – до +22 градусов. Комфортная майская погода также ожидается в пятницу и выходные. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба, что выше нормы.

Шувалов предупредил о начале пожароопасного сезона и призывал москвичей соблюдать меры пожарной безопасности при пикниках и прогулках вблизи лесов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве установлен новый тепловой максимум с начала года – на метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +22,3 градуса.