Синоптики пообещали 14 мая в Москве облачную погоду с прояснениями Фото: "КП" Архив

Жителям Москвы рассказали о погоде 14 мая. Подробный прогноз на воскресенье появился на сайте Гидрометцентра России.

В столице ожидают теплый, но пасмурный и ветреный день. Весь день небо будет затянуто облаками, возможны краткосрочные прояснения. При этом воздух прогреется до 17-19 градусов выше нуля.

В течение дня, как и следующей ночью, осадков преимущественно не будет. К вечеру температура начнет снижаться, до +5-7 градусов.

Днем ожидают северный ветер, 5-10 метров в секунду. В темное время суток он сменит направление на северо-восточное и станет тише — от двух до семи метров в секунду.

Атмосферное давление в течение суток останется на одном, достаточно высоком, уровне — 755 мм ртутного столба.

В понедельник, 15 мая, потеплеет еще на 2 градуса в среднем, характер погоды в основном сохранится.

Ранее KP.RU писал, что Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве до +25 на следующей неделе.