Врач-пульмонолог Куценко дал советы москвичам по сохранению здоровья органов дыхания Фото: medgorod.ru

Врач-пульмонолог, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы имени Д.Д. Плетнева Максим Куценко рассказал, как сохранить здоровье органов дыхания. Советы специалиста опубликовали на официальном портале мэра Москвы.

Максим Куценко отметил, что важно подходить к вопросу комплексно. Одним из важных правил сохранения здоровья органов дыхания является отказ от врезных привычек — не только курения и использования электронных сигарет, а также и алкоголя.

— На самом деле даже нечастое употребление спиртных напитков может вызвать ожог слизистой желудочно-кишечного тракта. Из-за этого барьерная функция ЖКТ не срабатывает, и в организм проникают молекулы, которые в норме попадать туда не должны. Например, таким образом во внутренней среде оказываются потенциальные аллергены, которые могут стать причиной обострения бронхиальной астмы, — пояснил врач.

При более частом употреблении алкоголя снижается иммунитет и легкие остаются менее защищенными.

Также стоит соблюдать и другие правила ЗОЖ — сбалансировать питание, нормализовать режим сна, достаточно отдыхать, быть физически активным. Также полезна дыхательная гимнастика. Весной стоит «утепляться», чтобы не простудиться.

Людям, склонным к весенней аллергии, важно выполнять рекомендации врача-аллерголога: проветривать помещение по утрам и вечерам, носить маски, солнцезащитные очки, использовать специальные спреи для носа и капли для глаз.

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