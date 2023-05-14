Редкого зеленого дятла заметили в районе реки Алешинки в Москве Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

В природном комплексе №178 «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкине и прилегающие территории» заметили очень редкую птицу, которые до этого считали вероятно исчезнувшей — зеленого дятла. Он занесен в Красную книгу Москвы под нулевой категорией, рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.

Это небольшая птица, чуть меньше галки. «Лицо» зеленого дятла как будто спрятано под черной маской. Ниже можно разглядеть характерные усы: у самки черные, у самца – красные с черной окантовкой. Оперение в основном тускло-зеленого цвета, надхвостье яркое, желто-зеленое, но увидеть его можно только в полете.

В комплексе городского хозяйства столицы отметили, что на территории природного комплекса №178 можно встретить еще пять видов дятлов: большого пестрого, малого пестрого, белоспинного, желну и седого. Последний находится под угрозой исчезновения, желна — сокращающийся в численности.

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