Из Москвы-реки выловили автоматы с боевыми патронами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Служба безопасности компании «Юрент», которая сдает в аренду электросамокаты в столице, достала из Москвы-реки два автомата с боевыми патронами. На место обнаружения сразу же вызвали наряд полиции, сообщили KP.RU в пресс-службе компании.

Ранее сотрудники «Юрент» получили видео, на котором подростки скидывают два самоката в реку. Это было имущество компании. Личность хулиганов установили, ущерб будет взыскан с их родителей.

На этом история не закончилась: сотрудники службы безопасности «Юрент» решили выловить утопленные самокаты. Вместе с ними удалось поднять со дна еще два самоката — другой компании. Также были обнаружены два автомата с патронами. Теперь полиция разбирается, откуда в водоеме оказалось оружие.

Ранее KP.RU писал, что на почте во Внуково обнаружили посылку с автоматами. Однако позже выяснилось, что оружие было небоевым.