Первых бельчат заметили в природно-историческом парке «Измайлово» в Москве Фото: Мосприрода

Первых бельчат заметили в природно-историческом парке «Измайлово». Специалисты Мосприроды запечатлели, как мама-белка утаскивает своего малыша в гнездо. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Замеченная в «Измайлово» белка относится к одному из самых многочисленных видов, обитающих в столице. Обычно они выводят потомство два раза за сезон, в редких случаях — три.

Для того, чтобы малыши были в безопасности, белка устраивает гнездо, в основном — в дуплах или скворечниках. Пушистая будущая мама может долго искать подходящее место: оно должно быть тихим и спокойным. Дело в том, что бельчата рождаются беспомощными, слепыми и без шерсти. Самостоятельными малыши становятся в возрасте примерно девяти недель.

Специалисты Мосприроды напомнили, что найденных бельчат нельзя уносить: мама точно за ним придет после того, как угроза исчезнет. Если же животному очевидно нужна помощь, лучше позвонить в единую справочную службу правительства Москвы.

Ранее KP.RU писал, что в столице заметили зеленого дятла, которого считали вероятно исчезнувшим видом.