Трехлетний мальчик выпал из окна со второго этажа в Москве Фото: прокуратура Москвы

Днем 14 мая на улице Коминтерна в Москве из окна квартиры на втором этаже выпал ребенок 2019 года рождения. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура столицы.

В момент инцидента в квартире находились мать и бабушка ребенка. Теперь правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует ход и результаты проверки. В ведомстве призвали родителей не оставлять малышей без присмотра.

Ранее KP.RU писал, что трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа и выжил в Новой Москве. Ребенка ненадолго оставил без присмотра отец, который находился в квартире. Мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал. Сейчас в тяжелом состоянии он находится в больнице, врачи борются за его жизнь.