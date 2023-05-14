Врач Тяжельников опроверг пользу чая с малиной и чеснока при простуде Фото: Андрей АБРАМОВ

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников прокомментировал действенность народных методов лечения простуды. В разговоре с порталом Solenka.info специалист рассказал, что большинство из них малоэффективны, а некоторые к тому же опасны.

Витамин C, содержащийся в малине, при высокой температуре испаряется. Поэтому чай с этой ягодой никакой пользы принести не может. Впрочем, витамин С не повышает иммунитет против гриппа или ОРВИ, что делает этот способ вдвойне бездейственным.

Медицинские маски также по мнению врача малоэффективны. Их нужно менять как можно чаще, но в целом смысл их использовать появляется только при необходимости посетить опасное место с высокой вероятностью заразиться.

Некоторые народные методы, например — закапывание чесночного сока или смазывание ноздрей оксолиновой мазью или кремом, опасны для здоровья, заявил Андрей Тяжельников. Чесночный сок может обжечь слизистую носа, а жирные мази не позволяют ворсинкам внутри носа задерживать пыль и микрокапли, с которыми вирусы и попадают в организм.

— Закаливание необходимо делать осторожно и под наблюдением врача, так как резкое переохлаждение может привести к заболеванию респираторными инфекциями и повреждениям сердечно-сосудистой системы. Действительно эффективные способы профилактики гриппа и простуды — это ведение здорового образа жизни, регулярная диспансеризация и ежегодная вакцинация, — подытожил врач.

Ранее KP.RU писал, что врач-пульмонолог Максим Куценко дал советы, как сохранить здоровье органов дыхания.