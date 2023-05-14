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НовостиОбщество14 мая 2023 16:42

Одну из полос на участках Клинской улицы закроют на год для проведения строительных работ

Поочередно будут перекрывать частично улицу с 15 мая 2023 года
Мила ГЕНЬ
Одну из полос на участках Клинской улицы закроют на год для проведения строительных работ

Одну из полос на участках Клинской улицы закроют на год для проведения строительных работ

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщил, что с 15 мая 2023 года на Клинской улице будут перекрывать частично по одной полосе для проведения строительных работ. В общей сложности неудобство москвичам придется терпеть год.

Так, с 15 мая 2023 года по 15 июня, кроме Дня России, будет закрыта для движения одна полоса на участке от Проектируемого проезда №5457 в районе дома 26Г, строение 2, по Зеленоградской улице.

Затем 4 дня аналогичные работы будут проходить на участке возле того же дома, но по улице Клинской.

После этого специалисты перейдут к дому 29А. Таким образом будут поочередно перекрывать участки Клинской улицы до 21 мая 2024 года. Последним станет «кусочек» дороги от дома 35 корпус 1 строение 1 до строения 2 по тому же адресу.

Автомобилистов просят строить маршруты заранее.

Напомним, что участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» временно закроют в метро Москвы. Ограничения введут в период с 20 мая по 9 июня.