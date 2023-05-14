Одну из полос на участках Клинской улицы закроют на год для проведения строительных работ Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщил, что с 15 мая 2023 года на Клинской улице будут перекрывать частично по одной полосе для проведения строительных работ. В общей сложности неудобство москвичам придется терпеть год.

Так, с 15 мая 2023 года по 15 июня, кроме Дня России, будет закрыта для движения одна полоса на участке от Проектируемого проезда №5457 в районе дома 26Г, строение 2, по Зеленоградской улице.

Затем 4 дня аналогичные работы будут проходить на участке возле того же дома, но по улице Клинской.

После этого специалисты перейдут к дому 29А. Таким образом будут поочередно перекрывать участки Клинской улицы до 21 мая 2024 года. Последним станет «кусочек» дороги от дома 35 корпус 1 строение 1 до строения 2 по тому же адресу.

Автомобилистов просят строить маршруты заранее.

Напомним, что участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» временно закроют в метро Москвы. Ограничения введут в период с 20 мая по 9 июня.