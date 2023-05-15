Женщина заживо сгорела при пожаре в апартаментах в центре Москвы

Признаков поджога в квартире не обнаружено Фото: прокуратура Москвы

В Москве утром 15 мая произошел пожар в жилых апартаментах на Большой Почтовой улице. После тушения огня в одной из квартир обнаружили тело 37-летней женщины, труп лежал на кровати, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По факту гибели женщины организована доследственная проверка. Следователи осмотрели место ЧП и не обнаружили признаков поджога. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте происшествия работу правоохранителей координирует Басманный межрайонный прокурор Аркадий Швецов. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что 13 мая рабочий погиб при обрушении перекрытий в усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в центре Москвы. Еще один мужчина пострадал, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося СК проводит доследственную проверку.