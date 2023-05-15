Облачная погода с прояснениями и до +21 градуса ожидаются в Москве 15 мая

Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в понедельник, 15 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы. В городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

В ночь на вторник характер погоды практически не изменится: ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Столбики термометров покажут шесть – восемь градусов тепла. Днем 16 мая в Москве будет солнечно и сухо. Температура воздуха составит +20…+22 градуса.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд пообещал к четвергу потепление до +25 в Центральной России. По его словам, температурный фон будет на пару градусов выше климатической нормы.