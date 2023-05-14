Синоптик Вильфанд пообещал к четвергу потепление до +25 в Центральной России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что к четвергу в Центральной России потеплеет. Жителей, в том числе, Москвы ждут до +25 градусов тепла.

Сильное повышение температуры начнется со среды, 17 мая. В этот день в Центральной России прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. В четверг, 18 мая, температура будет в диапазоне от 20 до 25 градусов, сообщил Вильфанд.

Такая погода считается выше климатической нормы, температура превысит обычные показатели на 1-2 градуса, добавил синоптик.

Ранее KP.RU писал, что 14 мая, в воскресенье, в столице ожидают до +19 градусов. Москвичей ждет теплый, но пасмурный и ветреный выходной. Атмосферное давление ожидается сильно выше нормы — в течение суток приборы покажут 754 мм ртутного столба. Кроме того, этот показатель останется высоким и в следующие несколько дней.