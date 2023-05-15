Револьвер и пять патронов изъяли у водителя «Мерседеса» в Москве

Возбуждено уголовное дело Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве инспектора ГИБДД изъяли у водителя «Мерседеса» револьвер Taurus 38 калибра и пять патронов, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Сотрудники Госавтоинспекции на Варшавском шоссе остановили иномарку для проверки документов. За рулем авто находился ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина. При общении с правоохранителями он сильно нервничал, поэтому его машину решили досмотреть. В сало авто нашли пистолет и патроны. Экспертиза показала, что все изъятое оружие пригодно для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия…». Фигурант находится под домашним арестом.

Ранее KP.RU писал, что два автомата и пять рожков с патронами достали из реки в центре Москвы. Сотрудники полиции изъяли оружие и боеприпасы и направили их на экспертизу.