Сергей Собянин: метро Москвы исполнилось 88 лет

Московском метрополитену 15 мая исполнилось 88 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московском метрополитену 15 мая исполнилось 88 лет, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Московскому метрополитену — 88 лет! Несколько поколений москвичей по праву гордятся лучшим в мире скоростным городским транспортом — надежным, удобным, красивым», - написал градоначальник. Он отметил, что около 8 млн человек выбирают метро для поездок в будние дни.

Собянин добавил, что московский метрополитен является мировым лидером по точности соблюдения расписания (в 99,99 процента случаев), по интенсивности движения и темпам строительства.

Он напомнил, что в 2023 году полностью открылось движение по Большой кольцевой линии (БКЛ). Кроме того, на днях после реконструкции открылся участок «зеленой» ветки метров между станциями «Автозаводская» и «Орехово». Помимо этого, в столичной подземке регулярно обновляют подвижный состав: в этом году закупят еще 300 поездов.

Ранее KP.RU писал, что участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» временно закроют в метро из-за проведения ремонтных работ.