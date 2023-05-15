Тематические «Тройки» и «Единые» выпустили в Москве в честь 88-летия метро

15 мая отмечается день рождения Московского метрополитена Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве к 88-летию метрополитена выпустили тематические билеты «Единый» на одну и две поездки, а также карты «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктур.

«Сегодня Московскому метрополитену исполнилось 88 лет. Поздравляю пассажиров и сотрудников мосметро с праздником!», - сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Пассажиры могут приобрести лимитированные «Единые» во всех кассах и автоматах по продаже билетов. Транспортные карты «Тройка» с уникальным дизайном будут представлены в кассах станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Тираж проездных ограничен.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин поздравил москвичей и 88-летнием столичного метро. Он отметил, что в будние дни скоростным городским транспортом пользуются около восьми миллионов человек.