Врач-терапевт Романенко рассказала об опасности холодного душа

Холодный душ может спровоцировать воспалительные процессы в дыхательных путях Фото: Shutterstock

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24» предупредила о возможных последствиях принятия холодного душа. По словам эксперта, такой процедурой можно спровоцировать насморк, бронхит и другие воспалительные процессы в дыхательных путях.

Кроме того, холодная вода может вызвать спазм сосудов, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт или инфаркт.

«Может быть инсульт или инфаркт. Есть такая форма инфаркта миокарда – холодовой инфаркт», - уточнила врач.

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