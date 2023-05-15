Пожар произошел у магазина «Перекресток» в Москве

Площадь возгорания составила четыре квадратных метра

В Москве в районе Южное Бутово в магазине «Перекресток» произошел пожар. Людей из магазина эвакуировали, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании на бульваре Адмирала Ушакова, дом 7 поступило в экстренные службы 15 мая в 12:00. По данным из открытых источников, по этому адресу располагается магазин «Перекресток».

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Горел мусорный контейнер возле супермаркета. В 13:07 сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в магазине взорвался газовый баллон. В ГУ МЧС по Москве опровергли данные сообщения, хлопка в здании не было.

Ранее KP.RU писал, что ранним утром 15 мая пожар произошел в апартаментах в центре Москвы. После ликвидации возгорания в одной из квартиры обнаружили тело 37-летней женщины. Признаков поджога следователи не обнаружили.