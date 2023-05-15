Никаких дождей и +26 градусов: синоптик «Фобос» рассказал о погоде в Москве в мае

В Москве на этой неделе ожидается теплая и сухая погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на этой неделе ожидается комфортная, по-настоящему летняя погода. В среду и четверг – 17 и 18 мая – в столице воздух прогреется до +24…+25 градусов, по области столбики термометров покажут до 26 градусов тепла, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире Радио «КП».

По словам синоптика, температурный фон будет советовать климатической норме не июня, а июля. При этом он добавил, что в ближайшие дни дождей москвичам ждать не стоит.

«Это, с одной стороны, факт приятный – что постоянно солнечно и тепло, с другой стороны, влаги в почве становится меньше, повышается пожарная опасность», - добавил Леус. Он уточнил, что за май выпало всего лишь 10% от положенного количества осадков.

В пятницу в столичном регионе, возможно, пройдут кратковременные дожди, но они будут локальными и небольшими. Вслед за ними в город придет похолодание – пару дней температура воздуха будет чуть ниже +20 градусов, затем в Москве и области вновь станет по-летнему тепло.

«В общем, май пытается исправиться за ту холодную первую декаду, которую он принес в центр европейской России», - резюмировал метеоролог.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Александр Шувалов предупредил москвичей о «периоде затянувшегося бездождья».