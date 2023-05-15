Посетитель умер в бассейне фитнес-клуба на севере Москвы

Мужчине стало плохо в бассейне Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве 64-летний мужчина умер в фитнес-клубе. Посетитель почувствовал недомогание в бассейне, прибывшие на месте происшествия врачи констатировали смерть, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел днем в воскресенье, 14 мая, на улице Правды. Предварительно, мужчина скончался от сердечного приступа. Точная причина смерти будет установлена по результатам медицинской экспертизы. Правоохранители устанавливают детали случившегося.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 47-летний мужчина утонул в бассейне во время утренней тренировки. Он некоторое время пробыл под водой, сотрудники спортивного зала не смогли спасти посетителя. Предварительно, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность. По факту случившегося столичная прокуратура и СК проводили проверку.