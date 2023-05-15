Ликсутов: К дню рождения Московского метро на медиаэкранах в поездах покажут тематические сюжеты

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

Сегодня, 15 мая, Московского метро отмечает 88-летие. В честь праздника на медиаэкранах городского транспорта проводится трансляция тематического эфира. Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Спецэфир можно увидеть до 16 мая на более чем 22,5 тысячах экранов в вагонах метро, - сообщил заммэра. - Также тематические поздравительные видеоролики показывают на экранах в переходах между станциями метро и на более чем 11,5 тысячах экранов в наземном транспорте».

Пассажиры смогут узнать много интересного из истории столичного метро. Во время трансляции в сюжетах расскажут и покажут, как развивалось Московское метро и что в нем изменилось с 1935 года. Наверняка, многим будет любопытно также взглянуть, как работает транспорт, что происходит в метро ночью за закрытыми дверьми, пока город спит. Кроме того, спецэфир раскроет некоторые секреты профессий метро. Например, кто из сотрудников метро и чем занят, как проходит подготовка и обучение машинистов электропоезда, какие обязанности выполняют дежурные у эскалатора. А тем, кто интересуется подвижным составом, расскажут об особенностях современных поездов «Москва 2020» и о том, какие еще поезда курсируют в метро Москвы.