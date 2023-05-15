Пожар произошел в здании на Фрунзенской набережной в Москве

Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по ликвидации огня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на Фрунзенской набережной 15 мая произошел пожар – горит здание, находящееся на реконструкции, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании на Фрунзенской набережной, дом 30 поступило в экстренные службы 15 мая в 15:30. На место происшествия оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС ликвидируют огонь. В настоящий момент площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.

Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных, в 16:31 пожар локализовали.

Ранее KP.RU писал, что пожар произошел возле магазина «Перекресток» в Южном Бутово. Недалеко от супермаркета горел мусорный бак, пожарные потушили огонь. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.