В Москве выявили еще 243 новых случая заражения коронавирусом

Госпитализировали 63 человека, 274 пациента выздоровели после болезни Фото: pixabay.com

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 243 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее в регионе выявили 453 инфицированных COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 15 мая.

Госпитализация потребовалась для 63 человек, 274 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни восьми человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 512 963 случая ковида, 3 325 590 пациентов выздоровели, 48 784 человека скончались от осложнений болезни.

В России минувшие сутки выявили еще 2379 новых случаев заражения COVID-19. В стационары попали 226 жителей страны, 2902 пациента вылечились после болезни, 26 россиян с подтвержденным диагнозам «коронавирус» умерли.

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