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НовостиОбщество15 мая 2023 14:01

В Москве выявили еще 243 новых случая заражения коронавирусом

Вирус унес жизни восьми человек
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Госпитализировали 63 человека, 274 пациента выздоровели после болезни

Госпитализировали 63 человека, 274 пациента выздоровели после болезни

Фото: pixabay.com

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 243 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее в регионе выявили 453 инфицированных COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 15 мая.

Госпитализация потребовалась для 63 человек, 274 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни восьми человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 512 963 случая ковида, 3 325 590 пациентов выздоровели, 48 784 человека скончались от осложнений болезни.

В России минувшие сутки выявили еще 2379 новых случаев заражения COVID-19. В стационары попали 226 жителей страны, 2902 пациента вылечились после болезни, 26 россиян с подтвержденным диагнозам «коронавирус» умерли.

Ранее KP.RU писал, что врач-диетолог Королева рассказала, что люди с избыточным весом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжелее всего переносят жару.