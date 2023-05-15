Вильфанд спрогнозировал потепление до +25 градусов в Москве

Температурный фон будет на четыре градуса выше климатической нормы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Московский регион в середине недели придет по-настоящему летняя погода. Дневная температура воздуха достигнет +24…+25 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Хорошая новость заключается в том, что в среду ожидается 22-24 градуса тепла, а в четверг - даже приблизимся и возможно преодолеем отметку в плюс 25 градусов», - подчеркнул синоптик.

По его словам, температурный фон в середине недели будет на четыре градуса выше климатической нормы. Ночь также будет довольно тепло – около +9…+11 градусов в среду и от +10 до +15 градусов – в четверг. Атмосферных осадков в ближайшие дни не ожидается, однако небольшой дождь может пройти в столице в пятницу.

Вильфанд добавил, что в начале недели – в понедельник и вторник – в городе также прогнозируется сухая и теплая погода.

Ранее KP.RU писал, что Роман Вильфанд предупредил москвичей о повышении атмосферного давления с 15 мая.