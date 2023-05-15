В Москве мошенницы обманули 11 человек на 400 тысяч рублей под предлогом продажи посуды

Жертвами интернет-мошенниц стали 11 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве задержали двух женщин 35 и 40 лет по подозрению в хищении 400 тысяч рублей мошенническим путем, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Аферистки создали страничку в соцсети, где разместили объявление о продаже кухонной посуды. Они убеждали покупателей внести предоплату за товар, а затем переставали выходить на связь. Жертвами интернет-мошенниц стали 11 человек. Одна из покупательниц отдала подозреваемым 210 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила почти 400 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали злоумышленниц, по местам их проживания провели обыски. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантки находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мошенник обвинил банкомат в «съеденных» деньгах и уговорил банк перевести ему 200 тысяч рублей обратно. Злоумышленника поймали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.