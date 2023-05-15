Около 1 тыс. человек эвакуировали из башни «Федерация» из-за срабатывания сигнализации

На месте работали сотрудники экстренных служб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти 1 тысячу человек эвакуировали из башни «Федерация» в деловом квартале «Москва-Сити» из-за срабатывания пожарной сигнализации. Возгорания в высотке не обнаружено, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В башне "Федерация" сработала автоматическая пожарная сигнализация, эвакуировано около 1 тыс. человек», - сказал собеседник агентства.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, они осмотрели помещения. Пожарные выяснили, что сигнализация включилась в пекане, возгорания в башне «Федерация» зафиксировано не было. Никто не пострадал.

Ранее KP.RU писал, что днем 15 мая пожар произошел в реконструируемом здании на Фрунзенской набережной. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Огонь оперативно локализовали, а затем полностью ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали, никто за медицинской помощью не обращался.