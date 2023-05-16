Переменная облачность и до 22 градусов тепла прогнозируют в Москве 16 мая Фото: pixabay.com

Переменную облачность без осадков пообещали жителям Москвы синоптики. Прогноз погоды на 16 мая, вторник, опубликован на портале Гидрометцентра России.

День ожидается достаточно теплый — от 20 до 22 градусов выше нуля. После захода солнца температура постепенно опустится до 9-11 градусов тепла. При этом переменная облачность сохранится.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Вечером к нему добавится южный, сила снизится в среднем на метр в секунду.

Атмосферное давление в течение суток будет стабильным — показатели будут держаться на уровне 754 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее KP.RU писал, что в столице в ближайшие дни потеплеет до +25 градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик считает, что дождей ждать в ближайшее время не стоит.